Морозное утро среды в Челябинске началось с 9‑балльных пробок и множества ДТП

Водителей просят быть осторожными

Сегодня, 22 января, в Челябинске морозное утро началось с серьезных заторов на дорогах и большого количества ДТП. По данным популярных сервисов, только за один час в городе произошло не менее 10 столкновений, что во многом стало причиной 9‑балльных пробок.

Так, на Копейском шоссе до пересечения с улицей Машиностроителей произошло сразу два ДТП, движение там парализовано. Затруднено движение на проспекте Ленина на участке от улицы 3‑го Интернационала до Цвиллинга — также из‑за ДТП.

Затор из-за столкновения автомобилей образовался на Свердловском тракте в районе Успенского кладбища. На проспекте Победы в районе пересечения с улицей Российской тоже пробка из‑за ДТП.

Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными и внимательными.