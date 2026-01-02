Морозное утро 2 января в Челябинске сменит пасмурный зимний день

Значительно потеплеет к понедельнику, 5 января

Жителей Челябинской области в пятницу, 2 января, встретил по-настоящему зимний мороз. Однако синоптики прогнозируют, что самые низкие температуры уже позади, и к предстоящим выходным погода станет заметно мягче. А к нерабочему понедельнику, 5 января, и вовсе обещают −4°C со снегом.

В ночные и утренние часы 2 января в Челябинской области столбики термометров опускались до −17°C, а в северных районах — и до −24°C. Днём в Челябинске ожидается около −11°C, будет пасмурно, возможен слабый снег. Ветер слабый, но из-за влажности погода ощущается холоднее.

По данным на утро, наибольшие морозы зафиксированы в северных территориях области. В то же время на юге региона значительно теплее — до −4°C, но там возможен снег.

Погода будет постепенно меняться в сторону потепления. Уже к началу следующей недели дневные температуры приблизятся к отметке в −5°C.