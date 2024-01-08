Морозная погода продержится в Челябинске до пятницы

12 января потеплеет сразу на 10 градусов

Ближайшие дни на Южном Урале будут морозными, но уже в пятницу должно потеплеть. Такой прогноз до конца этой недели дают синоптики.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 8 января, на Южном Урале температура воздуха составит от −16 до −21 градуса, в низинах до −24. В Челябинске −18... −20 градусов.

Днем пройдет слабый снег, возможны метели, на дорогах сохраняется гололедица в виде снежного наката.

По данным Гидрометцентра России, такая погода продержится в регионе до пятницы, 12 января. В этот день потеплеет сразу на 10 градусов: в Челябинске дневная температура составит −13 градусов.