На Южном Урале синоптики прогнозируют потепление

В дневные часы температура воздуха будет почти нулевой

Сегодня, 9 декабря, в Челябинской области потеплеет до –1°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет ясной, но ветреной.



Сегодня днем на севере области будет теплее, чем на юге: в северной части региона воздух прогреется до −1, −6°C, в южной — до −6, −11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске днем потеплеет до −3, −5°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.