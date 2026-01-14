Мороз усилится в Челябинской области 14 января

Градусники покажут до −29 °C

Сегодня, 14 января, морозы в Челябинской области станут еще крепче: местами столбики термометров достигнут почти −30°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре. Сильного ветра и осадков не будет.

В Челябинске ожидается малооблачная погода и −24°C.

В Сатке и Трехгорном на порядок выше — около −11°C. Облачно с прояснениями.

В Аше еще теплее — около до −9°C. Пасмурно. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду.

В Еманжелинске и Южноуральске сегодня солнечно, но морозно: столбики термометров достигнут −26°C. Почти без ветра.

В Усть-Катаве день выдастся хмурым. Градусники покажут −12°C. Ветер восточный, слабый.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −10 до −29°C, а над головой ожидается переменная облачность. На дорогах местами гололед.

Кстати, перед морозами в Челябинске на треть подорожала услуга прогрева авто. В любом случае дальние поездки в предстоящие дни лучше не планировать.