Мороз под 30 градусов ударит в Челябинской области 29 января

Местами пройдет небольшой снег

В Челябинской области в воскресенье, 29 января, ожидаются перепады ночных и дневных температур и небольшой снег. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

В ночь на воскресенье ожидается понижение температуры до минус 13 — 18 градусов, на юге похолодает до −23°C, а в низинах — до −28°C. Днем столбики термометров покажут от −4 до −9°C, в низинах будет около −13°C. Переменная облачность, в горах возможен небольшой снег. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Челябинске осадков не ожидается, погода будет преимущественно солнечной. Ночью температура опустится до минус 15 — 17 градусов, днем поднимется до 5 — 7 градусов с отрицательным значением. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.