Мороз начнет смягчаться в Челябинской области днем 23 января

Ближе к вечеру температура местами поднимется до −10 °C

Пик морозов в Челябинской области придется на предстоящую ночь, когда сформируется тыловой барический гребень, а уже днем 23 января температура в регионе начнет повышаться, сообщили в Уральском гидрометеоцентре.

В Челябинском гидрометеоцентре уточняют, что по области предстоящей ночью столбики термометров установятся в пределах от −20 до −25°C, в горах и низинах рухнут до −30°C. Ветер северный, с порывами до 14 метров в секунду. Днем ожидается от −10 до −15°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью будет от −22 до −24°C, днем на порядок выше — до −11…−13°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. На дорогах и тротуарах локально гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.