Мороз и солнце ждут в Челябинской области

Температура воздуха будет около −30 градусов, местами чуть выше

После аномально морозной ночи — а в некоторых районах Челябинской области столбики термометров опустились до −43 градусов — в регионе ожидается и холодный день. Зато синоптики областного Гидрометеоцентра обещают солнечную погоду со слабым ветром. Рассказываем подробнее.

Температура воздуха в Челябинске этим утром составит около −35°C, днем установится в пределах от −23 до −25°C. Ветер преимущественно северного направления с переходом на южный 2—7 метров в секунду. Малооблачно, без осадков.

В Челябинской области в утренние часы синоптики прогнозируют около −32°C, местами ниже. Днем столбики термометров покажут до −20...−25 градусов Цельсия, в низинах до −30°C. Ожидается солнечная погода, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный с переходом на южный 2—7 метров в секунду.