Мороз до −37 градусов ударит в Челябинской области в ночь на 21 декабря

В течение дня воздух будет интенсивно прогреваться

Первые в этом сезоне морозы ниже −35 градусов обещают синоптики жителям Челябинской области в ночь на воскресенье, 21 декабря. Но уже днем температура заметно поднимется с приближением очередного циклона, и к вечеру градусники местами покажут −7, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура предстоящей ночью упадет до −30...-32 градусов, днем воздух прогреется до −9...−11. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 7—12 метров в секунду. Гололедица местами сохранится.

До экстремальных 37 градусов в ночь на воскресенье похолодает в низинах. Там и днем будет около −17. На остальной территории синоптики прогнозируют минус 27—32 градуса в ночные часы и от −7 до −12 в дневные. Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Гололедица, изморозь. Ветер будет сильным южного направления с порывами до 17 метров в секунду.