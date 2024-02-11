Мороз до -34 градусов ожидается в Челябинской области в ночь на 12 февраля

Днем в регионе температура значительно поднимется

Предстоящая ночь в Челябинской области будет морозной: синоптики обещают ниже −30 градусов! Однако температура опустится до столь низких значений не везде. А днем местами поднимется выше −10 градусов. В ночные часы в отдельных районах возможен небольшой снег, после осадков не будет. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на понедельник может похолодать до −26 градусов. Днем столбики термометров покажут от −9 до −11 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В горных районах Челябинской области в ночные часы возможен небольшой снег. Температура там будет варьироваться в пределах от −19 до −24 градусов. На остальной территории осадков не будет, а столбики термометров покажут −24...−29 градусов. В низинах похолодает до −34 градусов. В дневные часы в низинах сохранится холодная погода до −20 градусов, на остальной территории градусник покажет от −8 до −13 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.