Мороз до −30 сохранится в части Челябинской области 16 января

Аномально холодно будет в низинах

Сегодня, 16 января, в горах Челябинской области синоптики обещают не ниже −10°C, на остальной территории сохранится мороз. По-прежнему солнечно, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет без осадков и −20°C. Ветер южный, слабый.

В Сатке и Трехгорном столбики термометров поднимутся до −11°C. Малооблачно.

В Верхнеуральске на порядок ниже — около −21°C. День выдастся солнечным.

В Бакале ожидается облачная погода с прояснениями и до −9°C. Почти без ветра.

На юге региона градусники покажут от −20 до 22°C. Ясно.

В Нязепетровске — пасмурно и −14°C. Ветер восточный, слабый.

В Снежинске сегодня облачно. Столбики термометров зафиксируются на −18°C.

В целом погода в регионе выдастся бесснежной. Температура будет варьироваться от −11 до −28°C. Ветер восточный, до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.