Мороз до −29 градусов прогнозируют в Челябинской области в ночь на 18 февраля

Днем будет чуть ниже −10 градусов

Во вторник, 18 февраля, Челябинская область будет находиться в тыловой части циклона. Осадки, которые прошли сегодня в отдельных районах, прекратятся, и температура воздуха уже ночью резко снизится, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в Челябинске похолодает до −23°C, днем на порядок выше — около −11°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров этой ночью установятся в пределах от −19 до −24°C, в горах и низинах температура упадет до −29°C. В горных районах местами пройдет небольшой снег. Днем ожидается от −8 до −13°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. В отдельных районах вероятны гололед и изморозь. Ветер юго-западного направления, от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.