Мороз до −27 подберется к Челябинской области в ночь на 13 января

Холодный антициклон не затронет западные районы

Во вторник, 13 января, большая часть территории Челябинской области окажется под влиянием арктического антициклона. В регионе резко похолодает уже предстоящей ночью, днем морозы местами сохранятся. В западных районах температура воздуха сохранится в пределах климатической нормы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этой ночью может похолодать до −22°C. Днем температура будет чуть выше — минус 15—17°C. Преимущественно солнечно и почти без ветра.

В Челябинской области в большинстве районов температура предстоящей ночью опустится до минус 17—22°C. В низинах ударит мороз до −27°C, а на крайнем западе столбики термометров зафиксируются на −10°C. Днем ожидается от −7 до −21°C — мягкой погода сохранится на западе, холодной — в низинах. В большинстве районов синоптики обещают переменную облачность, лишь местами пройдет слабый снег. Утром локально туман и изморозь. Ветер северного направления, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.