Мороз до −25° накроет Челябинскую область с 14 по 15 декабря

Значительное понижение температуры ожидается в ночь с воскресенья на понедельник

Ночью в воскресенье, 15 декабря, температура воздуха в Челябинской области опустится до рекордных −25°С, особенно в горной местности и низинах. Такой прогноз предоставляет Челябинский ЦГМС, указывая, что в среднем по региону ожидается −15...−20°С. Самой холодной станет ночь с воскресенья на понедельник, когда мороз достигнет своего пика.

Понижение температуры начнется уже завтра, 14 декабря: ночью столбик термометра опустится до −9...−14°, а днем будет колебаться в пределах −4...−9°. Выходные обещают быть облачными, местами с небольшим снегом, создавая зимнюю атмосферу.

Однако уже днем в понедельник начнет ощущаться влияние нового западного циклона и связанного с ним теплого фронта. Это приведет к выпадению более интенсивных осадков и значительному потеплению.