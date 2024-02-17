Мороз до −17 градусов со слабым ветром прогнозируют в Челябинской области

День будет солнечным

Сегодня, 17 февраля, в Челябинской области еще будет морозно: местами столбики термометров покажут ниже −15 градусов. При этом день выдастся солнечным и почти безветренным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром отметка на градуснике приблизится к −22°C, днем температура воздуха установится в пределах от −10 до −12°C. Ветер преимущественно западного направления 2—7 метров в секунду. Погода порадует жителей отсутствием осадков.

В Челябинской области в утренние часы синоптики прогнозируют −26°C, местами значительно ниже. Днем столбики термометров будут варьироваться от −7 до −12°C, в низинах ожидается около −17°C. Ветер западный, юго-западный 2—7 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не обещают.