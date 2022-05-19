Мориса Юсупова переизбрали председателем «Башкирского Курултая» Челябинской области

Он будет руководить организацией еще четыре года

В Челябинске состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция областной общественной организации «Башкирский Курултай». В ходе конференции ее руководителем на новый срок был переизбран Морис Юсупов, сообщили в правительстве Челябинской области.

В работе конференции принимали участие 43 делегата из Кунашакского, Аргаяшского, Сосновского, Чебаркульского районов, а также из Озерска, Снежинска, Челябинска, Миасса, Верхнего Уфалея, Кыштыма, Златоуста, Магнитогорска и Копейска. Кандидатура Мориса Юсупова была поддержана единогласно. Он будет руководить «Курултаем» еще четыре года.

Кроме того, на конференции был сформирован новый состав исполкома «Башкирского Курултая», в который вошли 13 человек.

Подробнее о деятельности «Башкирского Курултая» в Челябинской области вы можете узнать из интервью, которое Морис Юсупов дал ИА «Первое областное».