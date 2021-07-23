Мориса Юсупова наградили орденом Салавата Юлаева

Глава южноуральского «Башкирского Курултая» получил госнаграду республики за развитие единоборств

В правительстве Челябинской области в пятницу, 23 июля, прошла встреча лидеров общественных организаций с делегацией из Башкортостана. В ходе встречи руководитель Челябинской областной общественной организации «Башкирский Курултай» Морис Юсупов удостоен ордена Салавата Юлаева, сообщает пресс-служба правительства региона.

Награждение прошло в правительстве Челябинской области во время встречи деятелей культуры, заслуженных общественников с делегацией Республики Башкортостан. Награду за многолетнюю и плодотворную работу в сфере развития и сохранения башкирской культуры, активную общественную деятельность и неоценимый вклад в развитие единоборств вручил заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев.

«Стоит отметить, что кавалером ордена также является отец Мориса Юсупова — Харис Юсупов. Он получил эту награду из рук первого президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова», — пояснили в правительстве региона.

Орден Салавата Юлаева является государственной наградой Республики Башкортостан.