Монахини Булзей просят помощи в восстановлении храма

Молитвы и песнопения в заброшенном храме звучат уже почти десять лет

Монахини Булзей просят помочь восстановить храм праведного Симеона Верхотурского в урочище Свобода, сообщают в Челябинской епархии.



Это старинная заброшенная церковь, расположенная в 11 километрах от Булзей. В 1860-е годы здесь было основано подворье Ново-Тихвинского женского монастыря из Екатеринбурга. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия старинная заброшенная церковь приписана к храму Покрова Пресвятой Богородицы в Булзях.

Местная монашеская община несколько раз организовывала субботник в старинном храме. В начале лета энтузиасты закрыли разбитые окна, в притворе с обеих сторон установили решетки, поставили железную дверь.

Впереди второй этап работ: ремонт пола в притворе, расчистка храмового крыльца, территории и крыши строения. Также уже есть проект для возведения колокольни. Одна из первоочередных задач отсыпать щебнем дорогу к старинному храму.

А для восстановления самого храма уже открыт сбор средств на странице Покровского храма Булзей в соцсети «ВКонтакте».