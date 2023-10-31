Молокозавод в Челябинской области уличили в перепродаже фальсификата

Простаивающее предприятие поставляло сыр и масло, произведенные неизвестно где

Златоустовский молочный завод поймали на махинациях с документами. Спецсистема Россельхознадзора помогла доказать, что предприятие нарушает техрегламент при выпуске молочной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки начались после выявления фальсифицированного сыра и некачественного масла в одной и торговых сетей: в пробе златоустовской «Гауды» были выявлены растительные жиры, а в сливочном масле нашли плесень и дрожжи. Установлено, что предприятие вводило потребителей в заблуждение, загружая «липовые» документы в электронную систему.

«Судя по ветеринарным документам, с 20 по 24 октября 2023 года Златоустовский молзавод произвел более 185 тонн сыра, с августа по октябрь — 17,5 тонны масла сливочного, с июля по октябрь — 301,6 тонны сухого молока. Вся продукция, по документам, была отправлена для реализации в магазины известных крупных торговых сетей, а остатки готовой продукции якобы находятся на складе», — рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

В ходе прокурорской проверки установлено, что цеха молокозавода уже долгое время простаивают: производство и фасовка сыров не ведутся, на складе готовой продукции сырная продукция также отсутствует. Следовательно, на реализацию направлялась продукция, произведенная на других адресах, не указанных в ветеринарных сопроводительных документах, что привело к нарушению прослеживаемости продукции. Управление Россельхознадзора проинформировало прокуратуру о выявленных нарушениях для принятия мер, заводу грозит штраф.

Автор: Ольга Бороденок