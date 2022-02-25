Молодые семьи Миасса получили жилищные сертификаты от государства

Деньги можно направить на покупку жилья, строительство дома и погашение ипотеки

Одиннадцать молодых семей из Миасса получили свидетельство о праве на социальную выплату, которую можно направить на улучшение жилищных условий. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.

«Жилищный сертификат можно использовать для строительства или реконструкции жилого дома, приобретения жилого дома или помещения, а также на погашение ипотеки», — пояснили в пресс-службе.

В администрации области отмечают, что сертификаты выдают молодым семьям в рамках федеральной программы, которая имеет областную и городскую поддержку. Молодые семьи получат около 9 млн. рублей.

В мэрии уточняют, что программа поддержки рассчитана на те семьи, где супруги младше 35 лет, а сама семья стоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.