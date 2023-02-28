Молодые семьи Челябинской области получили субсидии на покупку жилья

Чем больше детей, тем выше выплата

Сразу в нескольких муниципалитетах Челябинской области сегодня, 28 февраля, состоялось вручение сертификатов, с помощью которых молодые семьи смогут частично или полностью оплатить покупку нового жилья, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, в Саткинском районе сертификаты получили 15 семей из Сатки, Бердяуша, Сулеи и Айлино. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Александр Глазков.

«Размер субсидии зависит от количества членов семьи, то есть чем семья больше, тем больше сумма и от поселения, в котором проживает в данный момент молодая семья», — уточнил он.

В Златоусте документы на получение субсидии вручили трем семьям. Денежные средства они потратят на погашение части ипотечного кредита. В муниципалитете уточнили, что размер выплаты составляет 35% от средней стоимости жилья и рассчитывается индивидуально в зависимости от количества членов семьи.

Сертификаты на улучшение жилищных условий сегодня также вручала глава Чесменского района Татьяна Жморщук.

«Такие сертификаты мы вручаем ежегодно. В разговоре с многодетной семьей Крисковец узнала, что денежные средства направят на погашение ипотеки», — сообщила она.