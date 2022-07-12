«На Южном Урале живут и работают несколько десятков амбициозных специалистов в области политических наук. Высказаться, предложить свое видение развития страны они смогут на площадке „Дигории“. Кроме возможности получить реальные деньги на реализацию проекта, на форуме они смогут обзавестись новыми полезными знакомствами, а кому-то, возможно, даже предложат интересную работу», — рассказал профессор кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Андрей Пасс.
Претендовать на премию могут дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет. Участников оценят по трем номинациям: политические исследования, политические технологии и политические коммуникации.
«Лучшие специалисты общественно-политической сферы получат поощрение и вне конкурсного отбора попадут в список участников IV Форума молодых политологов страны. Там лучшие из лучших смогут представить свои проекты и получить поддержку в виде грантов на их реализацию», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Прием заявок проводится до 18 июля. Зарегистрироваться и ознакомиться с информацией о премии можно на сайте.