Молодые политологи Челябинской области поборются за премию «Дигория»

Прием заявок на конкурс уже стартовал





«На Южном Урале живут и работают несколько десятков амбициозных специалистов в области политических наук. Высказаться, предложить свое видение развития страны они смогут на площадке „Дигории“. Кроме возможности получить реальные деньги на реализацию проекта, на форуме они смогут обзавестись новыми полезными знакомствами, а кому-то, возможно, даже предложат интересную работу»,

— рассказал профессор кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Андрей Пасс.

«Лучшие специалисты общественно-политической сферы получат поощрение и вне конкурсного отбора попадут в список участников IV Форума молодых политологов страны. Там лучшие из лучших смогут представить свои проекты и получить поддержку в виде грантов на их реализацию»,

— уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Политологов Челябинской области приглашают принять участие во II Национальной премии «Дигория». Молодые специалисты смогут предложить свои решения дальнейшего развития России и заручиться поддержкой ведущих деятелей страны. Авторы лучших идей смогут претендовать на финансирование в виде гранта. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в Центре управления регионом Челябинской области.Претендовать на премию могут дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет. Участников оценят по трем номинациям: политические исследования, политические технологии и политические коммуникации.

Прием заявок проводится до 18 июля. Зарегистрироваться и ознакомиться с информацией о премии можно на сайте.