Молодые педагоги в Челябинской области получают стимулирующие выплаты

Специалисты могут получать до 140 тысяч рублей

С начала нового учебного года молодые педагоги Челябинской области начали получать единовременные стимулирующие выплаты. Учитель иностранных языков из Челябинска Анастасия Котлованова поделилась мнением о значении этой меры поддержки с журналистом ИА «Первое областное».

Девушка работает преподавателем в гимназии № 96 ровно год.

«В сентябре этого года получила выплату в размере 60 тысяч рублей за 1 год работы. Очень даже порадовало это нововведение, так как дополнительная выплата улучшает финансовое положение, особенно, в начале профессиональной карьеры, поскольку заработная плата не высокая у начинающих педагогов», — рассказала Анастасия.

Напомним, данную меру поддержки ранее предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Депутаты ЗСО поддержали его инициативу.

Единовременная выплата рассчитана на молодых учителей и производится на протяжении трех лет, с ежегодным увеличением размера. При стаже работы один год она составляет 60 тысяч рублей, при стаже два года — 100 тысяч рублей, при стаже три года — 140 тысяч рублей.

К категории молодых специалистов относятся педагоги до 35 лет с профильным образованием, окончившие ссуз или вуз и приступившие к работе после выпуска, ранее не осуществлявшие педагогическую деятельность.

Анастасия признается, что материальное поощрение для нее не главное. Намного значимее для нее — это наблюдать за успехами учеников.

«Видеть, как они преодолевают трудности, делают первые шаги к успеху, развиваются и достигают поставленных целей. В эти моменты думаешь, что все усилия не напрасны, и хочется продолжать работать дальше!», — делится педагог.

Автор Ксения Рындина.