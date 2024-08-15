Молодые педагоги Челябинской области получат стимулирующую выплату

Новая мера поддержки заработает с 1 сентября

Более 800 молодых педагогов в Челябинской области смогут получить стимулирующую выплату. Дополнительная мера поддержки заработает в регионе с нового учебного года, на нее смогут рассчитывать молодые педагоги, отработавшие полный 2023/2024 учебный год и продолжающие трудовую деятельность в той же школе, сообщили в пресс-службе правительства.

Новая выплата введена по инициативе губернатора Алексея Текслера.

«Тяжело работать, особенно в первый год, когда еще надбавок нет, стажа нет, когда часов не так много. Поэтому приняли решение и запускаем новую программу поддержки молодых педагогов. Программа начинает работать уже после 1 сентября, материальная поддержка — это важно», — подчеркнул глава региона.

К категории молодых специалистов относятся педагоги до 35 лет с профильным образованием, окончившие ссуз или вуз и приступившие к работе после выпуска, ранее не осуществлявшие педагогическую деятельность.

Единовременная выплата будет производиться на протяжении трех лет с ежегодным увеличением размера: 60 тысяч рублей — при стаже работы один год; 100 тысяч — при стаже два и 140 тысяч — при стаже три года.