Молодые мамы, квадроберы, рэп: о чем спросили Мизулину челябинские подростки

Глава Лиги безопасного интернета видит много проблем в ЕГЭ

В четверг, 3 октября, в Челябинске состоялась встреча главы Лиги безопасного интернета Екатрины Мизулиной с челябинскими подростками. Школьники и студенты задавали вопросы гостье, порой резкие и неожиданные. Поговорили о молодых мамах, квадроберах, экзаменах и, конечно, о рэпе. Что из этого вышло — в материале ИА «Первое областное».



Мероприятие посетили более двух тысяч человек. Подростки, которым не хватило мест в зале, садились на лестницы.





Все началось с небольшого выступления Екатерины Мизулиной, она поделилась советами, которые могут сделать виртуальную жизнь подростков безопаснее. В одном из них Екатерина призвала ребят не лениться и потратить пару минут на настройку безопасности в гаджетах и социальных сетях.





Далее начался «открытый микрофон», южноуральцы выстроились в очереди, чтобы задать вопросы.

Встречу с главой Лиги безопасного интернета челябинцы предпочли начать с разговора о молодых мамах и детях. Они хотели узнать мнение гостьи: нужно ли призывать и уговаривать молодых девушек рожать детей?





Екатерина сказала, что ребенок не будет мешать, а государство поддержит молодых ребят, которые хотят создать семью. Материальный вопрос в этом деле — ключевой.

«Материнский капитал — серьезная стартовая финансовая подушка, он ведь сильно поддержал семьи. И поэтому мы видим такое количество ребят сегодня в школах. Нужно двигаться дальше, и все будет хорошо»,— ответила Екатерина Мизулина.

Еще один острой вопрос — квадроберы. Накануне депутат Госдумы Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов, включая административное и уголовное наказание и даже лишение родительских прав. Екатерина Мизулина считает, что это радикальный способ, как и изъятие ребенка.





«Надо начинать с маленьких шагов, пока государство не ограничивает квадроберство. А родители и не знают об этом явлении. Дети подхватывают тренды в интернете. Чем меньше будем подогревать интерес к теме, тем быстрее она уйдет и появится что-то новое. Надо предложить детям альтернативу»,— говорит глава Лиги безопасного интернета.

Екатерина Мизулина призналась, что больше в данный момент ее беспокоит новый тренд с «кондициями», в рамках которого подростки в школах пинают друг друга, бьют телефоны на камеру.

«Многие родители просто не в курсе тех трендов, которые в подростковой среде продвигаются. Они сталкиваются уже с последствиями, а не с тем, что было изначально»,— говорит спикер.

Вопрос, который вызвал бурную реакцию, — рэп. Возможно, вы удивитесь, но в юношестве глава Лиги безопасного интернета тоже слушала рэп. По ее словам, такая музыка раньше была более мелодичной и более интеллектуально-содержательной.





«Этот набор нецензурной брани и неприличных тем мне не очень нравится. Это мой вкус, я его никому не навязываю»,— говорит Екатерина.

Один из вопросов от челябинских подростков звучал так: какие реформы образования вы считаете необходимыми?

Звезда встречи призналась, что видит много проблем в ОГЭ и ЕГЭ. Особенно в том, что ребят заставляют зубрить механические ответы на определенные вопросы.

«Мне кажется, что это не совсем история про качество знаний. Вопросов к этому процессу очень много, и мне хочется, чтобы он менялся»,— сказала Екатерина Мизулина.

ЕГЭ дает доступ ребятам из разных уголков страны в разные вузы. По словам Екатерины, на практике это не всегда происходит. Многие ребята после приемной кампании в этом году писали ей обращения.

На встречу с главой Лиги безопасного интернета пришли школьники, подруга которых тяжело больна. Они попросили Екатрину Мизулину помочь исполнить ее мечту — познакомиться с кумиром Ольгой Бузовой. В конце встречи Екатерина вместе со школьниками записала Ольге видеосообщение, в котором поделилась этой историей.





Вопросов было много, задать все не удалось. После «открытого микрофона» дети выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Екатериной Мизулиной и взять ее автограф.

Автор: Ксения Рындина