Молодые люди с синдромом Дауна и аутизмом могут стать ценными кадрами для бизнеса

В этом уверена председатель Челябинской организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова

Шесть лет назад в Челябинске открыли первый ресурсный класс для детей с синдромом Дауна и аутизмом. Это был прорыв: ребята, которых раньше считали необучаемыми и обрекали на изоляцию, пошли в обычные школы и получили шанс на полноценное общение со сверстниками. Сегодня на Южном Урале уже 20 таких классов, а первые ученики выросли и готовы выбирать будущую профессию.

Кем смогут работать такие ребята и готово ли общество принять их в качестве профессионалов, рассказала председатель Челябинской организации помощи детям «Открытое сердце», член совета по делам инвалидов при губернаторе Челябинской области Елизавета Кириллова.

«В первый ресурсный класс мы набрали ребят с синдромом Дауна. Раньше такую категорию детей считали необучаемой. Им рекомендовали получать какие-то навыки дома. И что мы видим? Ребята прекрасно учатся в обычной школе и не демонстрируют нежелательное поведение», — говорит Елизавета Кириллова.

Но что будет дальше? По российской статистике, после школы путь к профессии для большинства таких ребят обрывается: в колледжи поступает лишь 1% выпускников с инвалидностью.

При этом опыт Москвы, где ресурсные классы существуют более десяти лет, показывает, что ребята с синдромом Дауна и аутизмом могут быть отличными работниками. Они успешно трудятся кассирами в супермаркетах, сортировщиками, уборщиками, сотрудниками кафе.

«Конечно, к трудоустройству их нужно готовить особо. Помимо профессиональных навыков, важно освоить и социальные: коммуникацию, самостоятельность, опрятность, умение пользоваться транспортом», — замечает эксперт.

Именно такую комплексную подготовку запустили в Челябинске. Пилотный курс готовит ребят с синдромом Дауна и аутизмом к работе в сфере общепита. Причем не мыть тарелки и вытирать со столов, а готовить вкусные блюда.

«Во время обучения мы запланировали стажировки у реальных работодателей. Но, конечно, главная мечта родителей — трудоустроить ребят. Они демонстрируют огромный интерес к профессии, и это нас вдохновляет», — делится Елизавета Кириллова.

Далеко не каждый работодатель готов дать работу особенному ребенку, потому что пугает страх неизвестности: как он будет вести себя в коллективе, общаться, выполнять поручения? Но ситуация меняется. Уже подрастает новое поколение руководителей и предпринимателей, которые сами сидели за одной партой с особыми одноклассниками.

«Они видели, как рос особенный ребенок. Да, он отличается внешне и по поведению, но с ним можно было поиграть в мяч, съездить на экскурсию или просто находиться рядом без стресса. Мы очень надеемся, что бывшие одноклассники будут с удовольствием брать особенных ребят на работу. Потому что знают, что если те что-то делают, то качественно, на совесть и с огромной любовью», — говорит Елизавета Кириллова.

