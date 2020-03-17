Молодые кадры требуются социальной сфере Челябинской области

Новый кадровый конкурс объявили в Правительстве региона.

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт объявила о старте нового кадрового конкурса на замещение должностей в учреждениях социальной сферы региона. Его участники смогут побороться за место в резерве по трём направлениям: медицина, образование и социальные отношения.

«Ещё в начале года мы говорили о том, что у нас есть определённый дефицит кадров в социальный сфере, и мы готовы привлечь молодых специалистов. Это не касается должностей на государственной муниципальной службе, речь идёт руководителях подведомственных учреждений. Например, главные врачи, их заместители, директора школ, училищ и другие»,— рассказала первый вице-губернатор.

Особых требований к участникам нет: они могут быть любого пола и возраста, однако это обязательно должны быть люди, имеющие профессиональное образование.

«Тут, получается, у нас более жёсткие требования для системы здравоохранения, потому что тут должно быть профильное образование. Что касается системы социальных отношений, то тут могут быть и юристы, и экономисты, и ещё представители каки-то других профессий»,— добавила Ирина Гехт.

Ограничений по местам тоже нет: по словам первого вице-губернатора, кадры имеют свойство стареть, и уже сейчас во многих учреждениях пожилые специалисты готовы передать свой опыт молодым, а те, в свою очередь, привнесут какие-то свои свежие идеи.

Конкурс стартует 18 марта и завершится 19 апреля. Все участники, соответствующие требованиям, могут заполнить заявку на сайте. Затем каждого участника ждёт три этапа: тестирование, эссе и собеседование. Те, кто пройдёт все этапы, войдёт в кадровый резерв Челябинской области.