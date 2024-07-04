Молодые фотографы со всей России приедут в Челябинск

Они сделают снимки заводов, театров, музеев и храмов

В Челябинске с 8 по 12 июля пройдет фотофестиваль «Без границ», на который приедут около 300 юных талантов со всей России. Делегация несколько дней будет снимать город, людей, учиться у лучших наставников и обмениваться опытом.



«На протяжении нескольких дней фестиваля для участников и их педагогов проведут лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы известные фотографы страны и мира»,— сообщают организаторы.

В первый день фестиваля состоится торжественная церемония открытия. На ней назовут победителей Международного детско-юношеского фотоконкурса «Без границ». На него прислали 15 тысяч работ из 31 страны мира. Жюри внимательно рассматривало каждую фотографию. В итоге выбрали 180 снимков из 16 стран.

Во второй день фестиваля участники покажут южноуральскую столицу своими глазами. Вместо фотостудии авторы отправятся на заводы, в музеи, посетят знаковые места города.

«Участие в фотомарафоне — это возможность не только познакомиться с Челябинском и показать свое мастерство, но и найти друзей среди молодых единомышленников из других городов и стран, обменяться творческими идеями», — рассказала организатор фотофестиваля «Без границ» Елена Петрунина.

Проект реализуется ассоциацией фотографов «Евразия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.