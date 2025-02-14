Молодые челябинцы предпочитают выговариваться родным, а не идти к психологу

Только 16,6% обращаются к специалисту во время жизненных трудностей

Жители Челябинской области возрастом до 35 лет за психологической поддержкой чаще обращаются к родным и друзьям, чем к специалистам. К такому выводу пришли исследователи ЦОМ.

Так, 71,1% опрошенных ответили, что в случае жизненных трудностей будут искать поддержку у родных, еще 55,2% поговорят с друзьями. А 44,5% южноуральцев попробуют справиться самостоятельно, каждый пятый — поищет информацию в интернете.

Только 16,6% ответили, что за помощью пойдут к квалифицированному специалисту. Еще 3,4% для поддержки и поиска совета воспользуются телефоном доверия.