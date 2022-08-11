В конкурсе 15 номинаций: развитие молодежных медиа, работа с людьми с ОВЗ, популяризация ЗОЖ и другие. Подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет.Среди победителей предыдущего конкурса есть и южноуральцы. Например, наша землячка Полина Коваленя получила 400 тысяч рублей на проведение многожанрового фестиваля.
«Наш проект направлен на молодежь, которая увлекается вокалом, хореографией, художественным словом, театральной миниатюрой, кино, изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Фестиваль хотим провести в ноябре», — рассказывает Полина.
Марина Медведчикова получила 80 тысяч рублей на развитие SUSU-Media Campus. Это курсы повышения навыков в медиа для студентов ЮУрГУ. Илья Гурьянов выиграл грант на организацию экосплавов. Анна Жеребцова проведет на деньги Росмолодежи образовательный слет для волонтеров «Юность». Данила Тимофеев откроет собственную школу предпринимательства, а Светлана Панюкова организует медиафорум детских и молодежных СМИ «ЮнГа+».
Для участия в новом конкурсе грантов необходимо заполнить анкету на сайте «Молодежь России». Заявки принимаются до 12:00 часов (время московское) 22 августа.