Молодые челябинцы могут получить до 1 млн рублей на реализацию своих проектов

Росмолодежь открыла прием заявок на конкурс грантов

Федеральное агентство по делам молодежи открыло прием заявок на получение грантов для реализации интересных проектов. Победители смогут получить до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В конкурсе 15 номинаций: развитие молодежных медиа, работа с людьми с ОВЗ, популяризация ЗОЖ и другие. Подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет.

Среди победителей предыдущего конкурса есть и южноуральцы. Например, наша землячка Полина Коваленя получила 400 тысяч рублей на проведение многожанрового фестиваля.

«Наш проект направлен на молодежь, которая увлекается вокалом, хореографией, художественным словом, театральной миниатюрой, кино, изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Фестиваль хотим провести в ноябре»,

— рассказывает Полина.

Марина Медведчикова получила 80 тысяч рублей на развитие SUSU-Media Campus. Это курсы повышения навыков в медиа для студентов ЮУрГУ. Илья Гурьянов выиграл грант на организацию экосплавов. Анна Жеребцова проведет на деньги Росмолодежи образовательный слет для волонтеров «Юность». Данила Тимофеев откроет собственную школу предпринимательства, а Светлана Панюкова организует медиафорум детских и молодежных СМИ «ЮнГа+».