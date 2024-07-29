Молодые активисты представили проекты развития сельских территорий

На Южном Урале проходит конкурс «Сельская молодежь — будущее Южного Урала»

В Челябинской области проходит конкурс «Сельская молодежь — будущее Южного Урала». С участниками конкурса встретилась общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она поделилась историей своего успеха и рассказала, почему в современном мире важно быть лидером.



«Челябинскую область в основном воспринимают как индустриальный, промышленный регион. Такие клише есть, но мы их разбиваем. У нас достаточно большой аграрный сектор. Полмиллиона человек проживают в сельских поселениях. И вы можете стать лидерами на селе, своими руками строить будущее сельских территорий», — отметила Ирина Текслер.

Участники конкурса предлагают разные проекты по благоустройству, созданию агроклассов в школах, по развитию культуры и спорта.

«За четыре года проведения конкурса у нас десятки реализованных проектов. Нам удается получать гранты, привлекать спонсоров. Конкурс востребован и пользуется большой популярностью», — рассказывает председатель Челябинского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Владислав Иванов.

Команда из Нагайбакского района готовит четыре различных проекта, в том числе проект по созданию молодежного пространства.

«На селе отсутствуют молодежные пространства, где не только школьники, но и молодежь могли бы отдохнуть, чем-то позаниматься. Поэтому мы решили предложить такой проект», — рассказывает участник Денис Юсупов.

Также в этом году впервые в области пройдет свой собственный грантовый конкурс для сельской молодежи. В сентябре среди участников конкурса будет разыграно три миллиона рублей.

Напомним, что конкурс «Сельская молодежь — будущее Южного Урала» должен выявить 100 лидеров общественного мнения на селе. В конкурсе могут участвовать молодые люди от 14 до 35 лет. По итогам 2021—2023 годов участники конкурса уже привлекли в свои муниципалитеты более 15 миллионов рублей на реализацию разных социальных проектов.