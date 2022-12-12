Молодую семью из Челябинской области признали лучшей в России

Родители воспитывают четырех сыновей и ценят время, проведенное вместе

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт наградила 12 декабря победителей и участников всероссийского конкурса «Семья года», сообщает пресс-служба областного Минсоца.

«Южноуральцы из года в год принимают активное участие в этом конкурсе. Спасибо за ваши прекрасные семьи, за ваших замечательных детей. Для правительства Челябинской области поддержка семей является приоритетом. И за последние несколько лет был принят ряд важных решений: например, увеличен региональный маткапитал, появилось дополнительное пособие при рождении второго ребенка и многое другое»,

— обратилась к участникам конкурса Ирина Гехт.

В этом году семья Ковалевых признана лучшей молодой семьей в России. Раньше супруги играли в театре, а сегодня Антон служит в храме преподобного Сергия Радонежского. Надежда занимается социально-общественными проектами — Центром семейной культуры «Дом» и семейной школой «Искатели». Пара жената уже девять лет. Четырех сыновей они воспитывают по канонам православной веры и русской культуры. Одна из любимых традиций семьи — музыкальные вечера, когда кто-то из родителей играет на гармони, укулеле или лире и разучивает песни с детьми. Также Ковалевы часто выбираются в походы, занимаются спортом и ремеслом. И очень ценят часы, проведенные вместе.

Также подарки сегодня получили лауреаты прошлого года — супруги Гузовы. Отмечены и другие семьи.