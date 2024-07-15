Молодожены Теркины протестируют места отдыха в современном Челябинске

Проект «Челгида» покажет город с необычной стороны

Агрегатор городских развлечений «Челгид» запускает сериал о культурных похождениях молодоженов — «Теркины в ЧИЛЛябинске». Супруги Теркины будут тестировать интересные места досуга и развенчивать миф о Челябинске как о скучном суровом городе.

«Наши молодожены Настя и Саша на своем примере покажут, что Челябинск — современный мегаполис с насыщенной культурной средой. Он меняется к лучшему. И здесь хочется жить и творить», — говорит главный редактор сайта «Челгид» Матвей Кондрашов.

В первой серии Теркины побывали в скверах и парках Челябинска и поделились необычными идеями для романтических прогулок.





Во второй серии молодожены узнали, где в Челябинске можно совершенно бесплатно привести себя в форму, и поделились своими любимыми активностями.





Дальше Теркины собираются пройти по лучшим кинотеатрам Челябинска под открытым небом, составить гид по водным развлечениям и сходить в горы. А еще Настя и Саша протестируют экстремальные аттракционы, самые популярные мастер-классы и поделятся репортажами из самой гущи городских событий.

«Через проект мы хотим познакомить горожан с культурой в Челябинске, вовлечь семьи челябинцев в совместный досуг, развенчать миф о том, что культура и туризм внутри региона — это дорого, а также помочь любимому городу обрести новый положительный имидж», — говорит Матвей Кондрашов.

Ранее «Челгид» заявил о запуске проекта «Культура — дело семейное», где известные творческие пары: актеры, художники, танцовщики и музыканты — рассказывают о личной жизни и своем пути к успеху.