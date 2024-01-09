Молодожены из Челябинска собрали 50 килограммов корма для животных на свадьбе

Молодая пара передала его в местный фонд зоозащиты

«Мы изначально хотели, чтобы наш праздник оставил по-настоящему добрый след. Как-то увидели эту идею в интернете и сразу поняли, что это прям то, чего мы бы хотели. Конечно, впечатления приятные. С нашей стороны это совсем небольшое усилие. А для животных и приюта это реальная помощь. Мы желаем всем хвостикам найти свой любящий и теплый дом»,

— рассказала Яна Воскресенская корреспонденту Первого областного информагентства.