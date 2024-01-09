Челябинские молодожены Яна и Дмитрий Воскресенские на своей свадьбе собрали 50 килограммов корма для животных. Гости вместо букетов дарили корм, об этом их попросили новобрачные. Все собранные подарки они передали в челябинский приют «Наш дом».
Молодожены заранее связались с приютом и уточнили, какой корм нужен. На свадьбу вместо букетов молодожены в пригласительных попросили принести еду для бездомных собак и кошек. По словам пары, все гости отнеслись с воодушевлением к просьбе, в ответ на приглашение прислали восторженные сообщения по поводу этой идеи.
«Мы изначально хотели, чтобы наш праздник оставил по-настоящему добрый след. Как-то увидели эту идею в интернете и сразу поняли, что это прям то, чего мы бы хотели. Конечно, впечатления приятные. С нашей стороны это совсем небольшое усилие. А для животных и приюта это реальная помощь. Мы желаем всем хвостикам найти свой любящий и теплый дом», — рассказала Яна Воскресенская корреспонденту Первого областного информагентства.
Молодожены также добавили, что у них самих есть пес, шпиц по кличке Бостон. Именно он и учит любви к животным.
Добавим, что ранее хоккеисты «Трактора» собрали более трех тонн корма для 1,5 тысячи бездомных собак. Игроки челябинского клуба приняли участие в акции «Удалился в матче — накормил собаку».
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