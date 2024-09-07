Молодожены Челябинской области голосуют на выборах

Избирательные участки будут работать два дня

Сегодня, 7 сентября, новобрачные Челябинской области сразу после регистрации браков отправились на выборы губернатора региона.

В Чесменском районе Самат и Елизавета Аймухаметовы сразу после регистрации брака пришли на избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг.

А в Катав-Ивановске сразу из ЗАГСа на выборы отправилась молодая семья Блохиных.

Вадим и Юлия Валишины сегодня заключили брак в Миассе и отдали свои голоса на избирательном участке.

«В нашей семье было принято участвовать во всех выборах. Родители это прививали с детства. Теперь эта традиция станет важной и для нашей с Юлей семьи», — рассказал Вадим Валишин.

Напомним, участки для голосования будут открыты 7 и 8 сентября с 8 утра до 8 вечера. На пост губернатора Челябинской области претендуют четыре кандидата: Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива»), Алексей Текслер («Единая Россия»). Главу региона выбирают на пять лет.

