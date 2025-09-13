Молодоженов встретили аплодисментами на избирательном участке в Миассе

Ребята проголосовали в статусе жениха и невесты и только потом отправились регистрировать отношения

Свадьба не повод пропускать выборы, решили жители Миасса Дарья Муратова и Алексей Устименко, и перед тем как отправиться в ЗАГС, приехали на избирательный участок, расположенный в школе № 20, передают корреспонденты Первого областного медиахолдинга.

Члены УИК встретили молодоженов аплодисментами, теплыми словами и символическим подарком — первой семейной фоторамкой. А потом, конечно, вручили бюллетени и далее — по процедуре.

«Мы считаем, что каждый человек имеет право на выбор, мы сделали его — решили совместить голосование с днем нашего бракосочетания», — сказала Даша.

Жених и невеста поблагодарили работников избирательной комиссии за горячую встречу, признались, что это было волнительно, и отправились в ЗАГС — чтобы сделать еще один жизненно важный выбор.