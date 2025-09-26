Медвежонок забрел в садовое товарищество в Миассе

Правда, приблизиться к людям так и не решился

Медвежонок замечен на территории садового товарищества «Родничок-2» в Миассе.

На место выехали эксперты-охотоведы. Осмотр подтвердил: зверь недавно отделился от матери и еще не обладает достаточными навыками для самостоятельной жизни. Угрозы для людей он не представляет. Но контактировать с животным или подкармливать его категорически запрещено.

Чтобы медведи не заходили в сады, жителей просят правильно утилизировать пищевые отходы и закапывать гинющие яблоки, груши, так как их сильный запах привлекает зверей. Медведи, кстати, обладают хорошим обонянием и памятью, поэтому могут прийти на кормежку в то место, где им понравилось, снова.

