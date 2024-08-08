Молодого магнитогорца «развела» проститутка

Парень так хотел любви, что оплатил «страховку», «безопасность девушки» и «разблокировку сайта»

Двадцатилетний магнитогорец решил воспользоваться услугами «ночной бабочки» и обеднел на 165 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе полиции Челябинской области.



Молодой человек выбрал девушку на сайте интимных услуг и указал свой номер телефона для обратной связи. Вскоре с ним связалась неизвестная женщина, которая уточнила детали заказа и попросила перевести 5 тысяч рублей на указанный банковский счет.

Затем девушке удалось убедить парня перевести ей еще 160 тысяч — за «страховку», «безопасность девушки», «предоплату за серьезное намерение», а впоследствии и за «разблокировку сайта».

Полиция предупреждает, что в интернете орудуют группы мошенников, маскирующихся под сайты интимных услуг. Чтобы не стать их жертвами, не доверяйте незнакомцам, не переводите деньги на неизвестные счета.