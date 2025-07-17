Молодежный турслет «Больше, чем путешествие» пройдет на Тургояке

Регистрация участников уже открыта

В Челябинской области стартовала регистрация на окружной туристский слет «Больше, чем путешествие», сообщает пресс-служба министерства молодежи региона.

На слет приглашают южноуральцев 18—35 лет, которые готовы внести свой вклад в развитие туризма в УрФО, а также профессиональных гидов и спортсменов, активистов туристических клубов и любителей. Всего на мероприятии соберутся 150 человек.

Чтобы стать участником слета, нужно разместить на своей личной странице в сети «ВКонтакте» пост или видеоролик на тему «Где я был» или «Почему я должен быть на турслете». И обязательно использовать хештег #ТурслетУФО2025.

Кстати, видеоролик дает больше шансов на победу.

В программе слета — лекции, семинары, тренинги, панельные дискуссии и мастер-классы. Все, что поможет укрепить связи внутри туристического сообщества.

Регистрация завершается 10 августа, а само мероприятие пройдет с 28 по 31 августа в палаточном лагере на берегу Тургояка.

Автор: Елизавета Михно