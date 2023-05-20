Молодежное пространство «Теплые коты» открылось в Сосновском районе

Воплощенную в жизнь идею школьников оценила общественный деятель Ирина Текслер

Сегодня, 20 мая, в поселке Саргазы Сосновского района открылось молодежное пространство «Теплые коты». Как сообщила в своем телеграм-канале основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, пространство будет интересно как школьникам, так и работающей молодежи.

«Это не какой-то типовой проект, спущенный „сверху“. Это идея местных школьников, а их старшие товарищи из администрации Сосновского района и Саргазинского сельского поселения помогли идею оформить и достойно представить на областном уровне, чтобы получить финансирование на его реализацию в 1 миллион рублей»,— уточнила Ирина Текслер.

Молодежное пространство обустроили в отремонтированном здании бывшей начальной школы. Здесь ребята смогут творить, учиться чему-то новому, организовывать различные мастер-классы и многое другое.

«Очень помогла поддержка губернатора и главного управления молодежной политики Челябинской области. Под его эгидой муниципальные команды обучаются созданию и развитию молодежных пространств»,— подчеркнула Ирина Текслер.

Особенно впечатлило общественного деятеля полное взаимопонимание между всеми, кто создавал пространство и работал над модернизацией клуба.