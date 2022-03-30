«Молодежка ОНФ» устроила раненому солдату из Челябинска встречу с родными

Мать и жена явились к бойцу в госпиталь Ростова‑на-Дону в день рождения военного

Челябинец Александр Мозговой, раненный в ходе спецоперации на Украине, в свой день рождения получил неожиданный сюрприз: в ростовский госпиталь к нему приехали мама и супруга. Встречу организовали активисты движения «Молодежка ОНФ», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе организации.



По данным «Молодежки ОНФ», Мозговой по контракту служил в 51-й отдельной мотострелковой бригаде, в ходе СВО на Украине был ранен под Северодонецком. Появление в госпитале мамы и жены стало для рядового полной неожиданностью.

«Когда меня ранило, до последнего не говорил семье, не хотел расстраивать. Такого сюрприза не ожидал вообще! Это очень здорово. Я очень люблю мамины пирожки. Любые, неважно с чем: с картошкой, капустой — все равно. Сегодня получился отличный праздник, спасибо большое! Для солдата поддержка семьи — это всё!» — рассказал Александр Мозговой.

По словам руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, сюрприз удался благодаря слаженной работе общественников, ростовских врачей и военного ведомства.

«У каждого человека, который служил в армии, есть знаковое воспоминание — это когда в первые месяцы тебе так хочется „мамкиных пирожков или пельменей“. Такое желание было и у меня, когда мама приносила мне пирожки или беляши. Сегодня мы решили сделать праздник для одного из военнослужащих, а может быть, даже и группы военнослужащих, которые лечатся в госпитале Ростова. Всем ребятам, которые сейчас служат, выполняют задачи, дай Бог здоровья, и чтобы вы почаще ели „мамкины пирожки“», — цитируют в ОНФ Игоря Кастюкевича.