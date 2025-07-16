Молодежь Южного Урала может зарегистрироваться на форум «Утро»

Участники мероприятия могут получить 1 млн рублей для реализации своего проекта

У молодежи Уральского федерального округа есть шанс получить до 1 миллиона рублей на реализацию идеи своего проекта. Для этого можно оставить заявку на конкурс «Росмолодежь. Гранты», который пройдет в рамках молодежного форума «Утро», сообщает сайт правительства Челябинской области.

Форум «Утро» дает молодежи возможность не только побороться за грант, но и прокачать свои навыки для раскрытия потенциала. Участников ждут образовательные интенсивы, индивидуальные консультации с экспертами и возможность представить свои идеи для реализации.

Возраст участников — от 14 до 35 лет. Подать заявку можно на сайте ФГАИС «Молодежь России» (до 1 сентября, 10:00 по московскому времени). Конкурс будет состоять из нескольких этапов, в онлайн- и офлайн-формате.

Каждый год Южный Урал показывает впечатляющие проекты и достигает отличных результатов. В 2024 году одним из победителей стал Дмитрий Казаков, инженер ООО «Объединенная сервисная компания». Его проект «Реактивная лаборатория», направленный на развитие инженерного образования среди детей и молодежи, получил грант в размере 490 тысяч рублей. Проект является площадкой для изучения принципов реактивного движения, создания реактивных двигателей и проведения собственных экспериментов молодыми жителями Магнитогорска и близлежащих районов Челябинской области.

«Форум „Утро“ (6+) ежегодно открывает перед молодыми людьми возможности — от участия в грантовом конкурсе до взаимодействия с ведущими предприятиями. Инициатива приобрела настолько широкий размах, что к его воплощению присоединились такие крупные партнеры, как Магнитогорский металлургический комбинат, Союз молодых металлургов и компания „Электро Решения“», — подчеркивает Дмитрий Казаков.

С 15 июля по 31 августа участники могут посетить образовательную программу, где эксперты расскажут о социальном проектировании, составлении сметы, особенностях конкурса, типичных ошибках при подаче заявок и правильном оформлении проектов. Также будут организованы индивидуальные онлайн-консультации.

После одобрения заявки командой Росмолодежи молодые люди смогут представить свои проекты. Защита пройдет в два дня — с 25 по 26 сентября. 28 сентября эксперты защиты подведут итоги грантового конкурса, дадут участникам обратную связь и наградят рекомендованных.

Автор: Анастасия Муратова