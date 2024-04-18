Лекция о культуре Африки и мастер-класс по африканским танцам пройдут 23 апреля в Штабе общественной поддержки Челябинской области. Их проведут аспиранты ЮУрГУ, которые родились в Африке.
Лекцию на тему отношений России и Африки прочитает специалист по работе с иностранными гражданами ЮУрГУ Яро Абубакар.
По словам Яро, в Россию он приехал, чтобы учиться и заодно познакомиться с русской культурой и менталитетом вживую. Много был наслышан о русских людях и их особенностях.
Африканским танцам гостей научит БизуалемДест. Она приехала в Россию, чтобы получить достойное образование. С сестрой они разучивали традиционные эфиопские танцы и хотят познакомить со своей культурой как можно больше людей.
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