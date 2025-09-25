Молодежь Челябинской области премируют за добрые поступки

Награды получат молодые люди, которые активно участвуют в жизни и политике региона

В Челябинской области учреждена новая губернаторская премия для молодых лидеров, активно вовлеченных в общественную и политическую жизнь региона. Ежегодно ею будут отмечать 30 наиболее инициативных и талантливых участников. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, информация размещена на официальном портале правовой информации региона.

Согласно документу, ежегодно предусмотрено 30 выплат по 60 770 рублей каждая. Премия нацелена на поддержку молодежи и стимулирование реализации значимых идей. Претендовать на награду смогут жители Челябинской области в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются по трем направлениям:

— «Южный Урал. Хранитель традиций» — для инициатив по сохранению и популяризации культурного наследия;

— «Южный Урал. Создаем лучшее» — для современных и оригинальных проектов, способствующих развитию регион;

— «Делаю Южный Урал добрее» — для общественно значимых инициатив, направленных на поддержку населения и повышение качества жизни.

К участию допускаются только очные проекты и мероприятия — онлайн- и дистанционные форматы рассматриваться не будут. Регион продолжает расширять возможности для самореализации молодежи и поддерживает активных граждан на пути от идеи до результата. Лучшие инициативы уже получают признание на федеральном уровне.