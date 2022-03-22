Молодежь Челябинской области предложит свои идеи для развития страны

Стартовал сбор заявок проекта «Лиги будущего»

Федеральное агентство по делам молодежи дало старт проекту «Лига будущего», который соберет и воплотит лучшие идеи и инициативы молодого поколения. Для участия необходимо рассказать о своей идее на сайте проекта.

«Это проект по сбору лучших молодежных идей, где каждый может стать соавтором перемен и вместе с руководством страны, бизнес-сообществом, общественными и политическими деятелями внести новые смыслы и конструктивные изменения в России», — сообщают организаторы.

Принять участие в проекте могут молодые люди от 14 до 35 лет. Для этого необходимо предложить идею по самой актуальной для тебя теме, а затем направить ее.

Лучшие участники попадут на Всероссийский форум новых смыслов и получат помощь в реализации своей идеи.