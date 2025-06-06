Молодые родители из Челябинской области продолжают получать студенческий капитал. Виктории Костылевой из Троицка его одобрили на этой неделе, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.
Девушка учится в Троицком филиале ЧелГУ, но временно находится в декретном отпуске по уходу за пятимесячным сыном.
«Я очень рада, что в нашем регионе существует такая мера социальной поддержки. Она дает мне чувство уверенности в завтрашнем дне»,— признается Виктория.
Капитал девушка хочет потратить на покупку жилья.
«Все больше молодых семей обращается в органы социальной защиты с заявлениями на получение студенческого капитала. Выплаты уже получили одиннадцать семей»,— говорит министр социальных отношений Наталья Лугачева.
Напомним, студенческий капитал — это региональная мера поддержки. Его размер составляет 1 миллион 40 рублей.
Средства студенческого капитала можно направить на:
— улучшение жилищных условий в пределах территории Челябинской области;
— компенсацию платы за наем жилого помещения;
— получение родителями первого образования;
— дошкольное образование или услуги по присмотру и уходу за ребенком в негосударственных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области и имеющих лицензию;
— оплату медицинских (реабилитационных, санаторно-курортных) услуг для родителей и детей;
— ежеквартальную денежную выплату.