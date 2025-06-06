Молодая мама из Троицка планирует купить квартиру на студенческий капитал

В Челябинской области эту меру поддержки уже получили одиннадцать семей

Молодые родители из Челябинской области продолжают получать студенческий капитал. Виктории Костылевой из Троицка его одобрили на этой неделе, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Девушка учится в Троицком филиале ЧелГУ, но временно находится в декретном отпуске по уходу за пятимесячным сыном.

«Я очень рада, что в нашем регионе существует такая мера социальной поддержки. Она дает мне чувство уверенности в завтрашнем дне»,— признается Виктория.

Капитал девушка хочет потратить на покупку жилья.

«Все больше молодых семей обращается в органы социальной защиты с заявлениями на получение студенческого капитала. Выплаты уже получили одиннадцать семей»,— говорит министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Напомним, студенческий капитал — это региональная мера поддержки. Его размер составляет 1 миллион 40 рублей.

Средства студенческого капитала можно направить на:

— улучшение жилищных условий в пределах территории Челябинской области;

— компенсацию платы за наем жилого помещения;

— получение родителями первого образования;

— дошкольное образование или услуги по присмотру и уходу за ребенком в негосударственных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области и имеющих лицензию;

— оплату медицинских (реабилитационных, санаторно-курортных) услуг для родителей и детей;

— ежеквартальную денежную выплату.