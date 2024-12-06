Молочный завод в Южноуральске заплатит больше миллиона за труд мигрантов

Организация незаконно привлекла к труду пятерых иностранцев

В Южноуральске сотрудники полиции выявили организацию, где незаконно работали мигранты; работодателю назначен крупный штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Пять иностранных граждан незаконно трудились грузчиками на производстве молочной продукции. Недобросовестный работодатель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ. Южноуральским городским судом назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 1 миллион 250 тысяч рублей»,— рассказали в ведомстве.

С начала 2024 года в Челябинской области выявлено более 700 подобных нарушений, к административной ответственности привлечено 81 юридическое лицо.

Напомним, в случае незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан работодателю грозит административная ответственность в виде штрафа до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.