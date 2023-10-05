Молочные фермеры из Челябинской области получили первые медали выставки «Золотая осень»

Награду получил и Кизильский район за развитие инфраструктуры

В Москве стартовала 25-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2023». Челябинские аграрии и производители продуктов представили свое разнообразие. В региональном Минсельхозе уже похвастались первыми медалистами.

Среди сельских районов золотой медали удостоен Кизильский район за лучшую практику по развитию инфраструктуры сельской территории. В районе несколько последних лет ремонтировали школы, сельские клубы, спортивные площадки и благоустраивали дворы и места отдыха.

Также золотую медаль за высокие показатели получил кооператив «Буренка» из Чебаркульского района. В кооперативе селяне собирают и затем перерабатывают молоко своих коров. Глава КФХ из села Куваши под Златоустом Станислав Газизов получил бронзовую медаль. Хозяйство занимается разведением молочных пород коров и производством питьевого молока и сливок.

В Минсельхозе напомнили, что накануне Ольга Сегаль, предприниматель из Каслинского района, получила премию в номинации «Кто, если не я?» конкурса «Женщины в АПК». Всего в конкурсах выставки заявились 15 предприятий Челябинской области. На конкурс также отправлены сочни для бешбармака и домашняя лапша, пряники, хлеб, макаронные изделия, вафли, слоеные булочки, кексы, манная крупа, светлое пиво.