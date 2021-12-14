Молившиеся в храме из строительных вагончиков южноуральцы получат новую церковь

Жители села Вознесенка сумели найти спонсора для строительства

Православные жители села Вознесенка Сосновского района долгое время вынуждены были посещать богослужения в импровизированном храме, сделанном из трех строительных вагончиков. Самые неравнодушные прихожане искали спонсоров, готовых взяться за строительство полноценной церкви, и их старания не прошли даром.

Храм из вагончиков строили 10 лет. Прихожане помогали деньгами, а порою и сами брали в руки инструменты.

«Здесь не было постоянных спонсоров, в разное время появлялись разные люди, которые помогали строить храм. Постепенно здесь появлялись новые иконы, добавлялись вагончики. Все своими руками», — рассказал настоятель храма протоиерей Алексей Егоров.





Церковь успела стать местом притяжения: в обычные дни на службу приходит до 100 человек, а в праздники — в несколько раз больше. На территории храма, как смогли, организовали футбольное поле. Ровная полянка, железные ворота — лучше, чем ничего, ведь в местной школе спортзала нет, спортсмены из Вознесенки и соседних сел тренируются здесь.

Конечно, с такой востребованностью церковь из вагончиков справиться не может — места всем просто не хватает.

«Народу всегда много. Когда читаются коленопреклоненные молитвы, встать на колени невозможно. Детей иногда приходится отправлять в трапезную, чтобы не бегали, не мешали. Очень тесно, особенно по праздникам», — поделилась прихожанка храма.





Возводить новый храм будет «Русская медная компания». Ее представители уже встретились с жителями Вознесенки. Отмечается, что ключевые моменты проектирования и строительства будут обсуждать с прихожанами.

«Компания построит не только церковь, но и новое футбольное поле: здесь происходит объединение спорта и духовности, это правильно, так и должно быть. Все решения, касательно строительства, мы примем после обсуждения с местными жителями. Мы будем представлять им проекты, выслушивать их ожидания», — отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности «РМК» Анна Шабарова.

Жители Вознесенки к строительству готовы, и считают, что для возведения храма есть все основания: в селе давно организована община — новая церковь сразу после окончания работ начнет жить духовной жизнью.