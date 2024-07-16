Молдавская соединит проспект Победы и улицу 250‑летия Челябинска

Новый участок дороги откроют уже осенью

В Челябинске продолжается строительство новых участков дорог на северо-западе города. Так, сейчас подрядчики занимаются двумя крупными объектами: Комсомольским проспектом и улицей Молдавской. Об этом рассказали в мэрии.

На Комсомольском обустраивают участок дороги от улицы Чичерина до 120-го дома по проспекту. Здесь работы вышли на финишную прямую: остается только монтаж тактильной плитки и обустройство газона.





А вот на Молдавской с нуля строят участок от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска. Сейчас подрядчики проводят ливневую канализацию и наружное освещение. Этот участок дороги планируется открыть к концу октября текущего года.